ارتفاع معدل التضخم في المكسيك خلال الشهر الحالي

أظهرت بيانات معهد الإحصاء المكسيكي الصادرة، اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم خلال النصف الأول من العام الحالي وفقا للتوقعات، في الوقت الذي يلمح فيه مسؤولو البنك المركزي إلى إمكانية بدء دورة تخفيف السياسة النقدية خلال الشهور المقبلة.

وذكر معهد الإحصاء أن معدل التضخم سجل خلال النصف الأول من نوفمبر الحالي 32ر4%، مقابل 25ر4% خلال النصف الثاني من أكتوبر الماضي. وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم 29ر4% سنويا.

في الوقت نفسه، تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء إلى 31ر5% خلال الشهر الحالي في حين كان المحللون يتوقعون 33ر5%. ويستند البنك المركزي بشكل أساسي إلى معدل التضخم الأساسي عند اتخاذ قراراته بشأن السياسة النقدية وأسعار الفائدة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 25ر11% وهو أعلى مستوى له منذ بدأ ربط الفائدة بالتضخم في 2008.