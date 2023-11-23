زعيم الأغلبية البرلمانية: جموع المصريين صف واحد خلف القيادة السياسية

أشاد زعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادي القصبي، بكلمة الرئيس السيسي خلال مؤتمر تحيا مصر وفلسطين، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وقال القصبي، في بيان له منذ قليل، أن الكلمة حاسمة منذ اللحظة الأولى التي تدخلت فيها مصر بكل قوة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي تؤكد على ثبات المبدأ المصري.

وأضاف أن مبدأ قوة الحكمة وحكمة القوة التي تتمتع بها القيادة السياسية الحكيمة الممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تشير إلى أن مصر دائما هي الإجابة على كل سؤال وشجاعة القرار الذى ينبع من شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي يجعل المصريين جميعا فخورين به وخلفه صفا واحدا.

وأوضح أن مصر دائما تؤدي دورها الإنساني والقومي، في تقديم المساعدات باستمرار عبر معبر رفح، إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة، رغم أن لديها تحديات اقتصادية صعبة.

وأكد أن الشعب المصري بكل فئاته يؤيد موقف الرئيس الذي يتفق مع تضامنهم مع فلسطين وشعبها، حتى يستعيد حقه المشروع في تحرير أرضه، وإقامة دولته المستقلة.

وأشار إلى بذل مصر جهود صادقة ومكثفة، للحيلولة دون التصعيد للحرب في غزة وعلى كل المستويات.