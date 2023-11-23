أبو عبيدة: أحد مجاهدينا هاجم 8 جنود صهاينة شرق مستشفى الرنتيسي فأرداهم بين قتيل وجريح

قال المتحدث باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، "أبو عبيدة"، إن مقاتلي الحركة تمكنوا أمس الأربعاء، من تفخيخ وتفجير فتحة أحد الأنفاق شرق جباليا حاولت قوة صهيونية تفجيره وحققوا فيها إصابات مؤكدة.



وأضاف أبو عبيدة، في كلمة له مساء اليوم الخميس، أن مجموعة من كتائب القسام، استهدفت صباح الثلاثاء، مجموعة راجلة للعدو مكونة من ستة أفراد بعبوة مضادة للأفراد.



وتابع: "هاجم أحد مجاهدينا من مسافة عشرة أمتار ثمانية جنود صهاينة نزلوا من ناقلة جند شرق مستشفى الرنتيسي فأرداهم بين قتيل وجريح".



وأكمل:" هاجم مجاهدونا عددا من جنود مشاة العدو كانوا يستعدون للتحصن ببناية بحي الزيتون وأوقعوهم بين قتيل وجريح".