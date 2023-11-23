جيش الاحتلال الإسرائيلي: جميع وحداتنا تعمل لإتمام الصفقة وتستعد للمرحل التالية من الحرب

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيا هجاري: «أمامنا أيام صعبة من الألم والفرحة، حماس تريد استغلال هذا الاتفاق المتعلق بوقف القتال، من أجل نشر المعلومات الكاذبة والألعايب ومعروف بألعايبه بالحرب النفسية».



وأضاف خلال كلمة له في مؤتمر صحفي، منذ قليل: «يجب أن نعلم بأن حماس عدو قاس ولا رحمة لديه، لقد تلقينا قائمة أولية بالنساء والأطفال، الذين سيجري إخلاء سبيلهم، مع مواصلة قوات جيشنا عمل كل شيء لإعادة كل الأسرى لدى حماس»، منوها بأن قوات الاحتلال في هذه الساعة تواصل قيادة الجيش تطبيق الاتفاق ومراقبة المحتجزين الآخرين حتى يعودوا إلى الوطن.



وذكر أن جيش الاحتلال سيواصل القتال خلال هذه الساعة، في قطاع غزة والسيطرة على شمال القطاع وهي المرحلة الأولى من حرب طويلة، مشددا على أن كل وحدات الجيش تعمل على إتمام صفقة تبادل الأسرى وتستعد للمرحل التالية من الحرب.



وتابع: «تمت إطلاقات باتجاه المناطق الشمالية، والجيش رد وهاجم خلايا إرهابية عندما حاولت إطلاق القذائف، استمعوا إلى الجبهة الداخلية استمعوا خلال أيام توقف الحرب، فمن الممكن وقوع حدث ما خلال أيام توقف الحرب».