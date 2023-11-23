حماس: لم ولن نكون أبدا أداة لتعطيل المصلحة الوطنية

قال مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، إن المقاومة ستسلم المحتجزين الإسرائيليين للصليب الأحمر، وكذلك سيسلم الاحتلال الأسرى الفلسطينيين، وفقا لاتفاق الهدنة إلى جانب دور مصر وقطر في هذا السياق، وهو يشبه الدور الذي قاموا به في صفقة الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط، مقابل الإفراج عن 1023 أسير فلسطيني في 2011.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أن البند المتعلق بالأسرى، جرى الحديث عنه مع الاحتلال عن النساء والأطفال دون الـ19 عاما وليس العسكريين، ولكن لم يتضمن الاتفاق أي حديث عن مجندين أو ضباط من دولة الاحتلال ضمن الأسرى.

وأضاف: «أبو عبيدة أبلغنا أن اتفاق الهدنة شبه جاهز ولكن الجانب الإسرائيلي يماطل، ونبلغ الاحتلال الإسرائيلي بأنه لن يكون هناك أمن ولا استقرار إلا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة».

واختتم: «سنكون حريصين وجادين في الوصول إلى وحدة مع شعبنا، ونعمل من أجل تحقيقها، لأن مصلحة الشعب الفلسطيني تتطلب وحدة حقيقة وجادة، لم ولن نكون أبدا أداة لتعطيل المصلحة الوطنية».

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفاعلية المصرية لدعم فلسطين، نجاح الجهود الدولية على رأسها التنسيق المصري مع أمريكا وقطر، في التوصل إلى هدنة داخل قطاع غزة بين المقاومة وقوات الاحتلال، تدخل حيز التنفيذ في السابعة صباح غد الجمعة، لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وأعلنت حماس تفعيل قاعدة 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي، ودخول 200 شاحنة مساعدة إنسانية يوميا، وذلك لمدة 4 أيام.