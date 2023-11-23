اليونيسف: جميع أطفال غزة يعانون من صدمات عصبية

قال ممثل منظمة اليونيسف في مصر دكتور جيريمي هوبكنز، إن المراكز الطبية والمستشفيات في قطاع غزة، تتعرض لضغوط هائلة، والمنظومة الصحية تشهد انهيارا كاملا.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج «كل الزوايا»، المذاع على قناة «أون»، مساء الخميس، أنه على الرغم من تردي الأوضاع الصحية، ولكن ما زالت هناك بعض المستشفيات تعمل بجانب المراكز الصحية، مشددا على ضرورة استمرار الأطفال في تلقي العلاج لإنقاذ أرواحهم.

وذكر أن اليونيسف تعمل على ضمان استمرار العدد المحدود من المراكز الطبية والمستشفيات التي تقدم الخدمة؛ للحصول على المستلزمات الطبية والأجهزة والدواء، والاحتياجات الأخرى، موضحا أنهم قدموا إمدادات طبية لحوالي 300 ألف شخص، هذا إلى جانب الاهتمام بسلامة الأطفال الذين تعرضوا لصدمات قاسية.

وأكد أن المنظمة لديها بيانات تظهر أن ثلثي أطفال غزة قبل حدوث هذه الأزمة يعانون من بعض المشكلات الصحية النفسية مثل الاكتئاب والقلق، معقبا: «في ظل الظروف الحالية نستطيع الافتراض بأن جميع أطفال غزة يعانون من صدمات عصبية وهو ما يعني أن جميعهم بحاجة إلى نوع من الإسعافات الأولية النفسية».

وأوضح أن فريق عمل المنظمة في غزة يعمل الآن على إنشاء عدد من المساحات الآمنة للأطفال، من الناحية النفسية حيث يستطيع الطفل الذهاب إليها يتصرفون على طبيعتهم كاللعب بالدمى تحت أنظار وأعين شباب متدرب.

وأضاف أن الأمان المتعلق بالصراع لا تستطيع اليونيسف ضمان تحقيقه ولكن تدعو إليه وتحتاج إلى الإصرار على ضمان أن البنية التحتية الإنسانية لا ينبغي أن تكون هدفا للصراع إطلاقا، وألا يستهدف أي من العاملين في الحالات الإنسانية أو الأطفال بهذا الصراع.