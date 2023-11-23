انتقادات لوزير الزراعة الإيطالي بعدما أوقف قطارا في غير محطته للنزول

يتعرض وزير الزراعة الايطالي فرانشيسكو لولوبريجيدا، لانتقادات لتسببه في توقيف قطار سريع لكي يتمكن من النزول.

ويشار إلى أن لولوبريجيدا (51 عاما) على علاقة بشقيقة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

وأكدت شركة السكك الحديدية الإيطالية أن قطارا عالي السرعة يسافر من روما إلى نابولي، وكان متأخرا لنحو ساعتين، توقف بصورة مفاجئة.

وبعد ذلك غادر الوزير، الذي ينتمى لحزب إخوة إيطاليا اليميني، الذي تقوده ميلوني، القطار واستقبل سيارة أوصلته إلى موعده المقبل.

وتطالب المعارضة في إيطاليا الآن الوزير بتقديم استقالته.

وقال لولوبريجيدا إن القطار لم يتوقف فقط من أجله عندما كان متأخرا 11 دقيقة. وهناك ركاب آخرون قد انتهزوا الفرصة وغادورا القطار في بلدة شيمامبينو الصغيرة خارج روما.