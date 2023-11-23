دا سيلفا يريد إصلاح صندوق النقد والبنك الدوليين خلال رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إنه يريد بحث إصلاح المؤسسات المالية خلال رئاسة بلاده لمجموعة العشرين في الفترة من الأول من ديسمبر المقبل إلى الثلاثين من نوفمبر من العام المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، أن تصريحات لولا دا سيلفا جاءت خلال اجتماع لتشكيل المجلس الوطني لمجموعة العشرين في برازيليا.

وقال لولا إنه "ليس من الممكن لمؤسسات بريتون وودز، كصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والكثير غيرهما، مواصلة العمل كما لو أنه لم يحدث شيء في العالم، وكما لو أنه قد تم حل كل شيء، وإقراض أموال لسداد ديون وليس إنشاء أصل منتج".

واستشهد الرئيس البرازيلي بديون الأرجنتين وديون دول أفريقية.

وكما ستحظى قضايا محاربة تغير المناخ ومكافحة الجوع والفقر بأولوية اهتمامات رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين.