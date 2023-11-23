القبض على مسئول أمريكي سابق بعد انتشار مقاطع فيديو يهدد فيها بائع مسلم في منهاتن

أعلنت الشرطة الأمريكية، أنها ألقت القبض على مسئول سابق في مجلس الأمن القومي في فترة باراك أوباما الرئاسية، بعد سلسلة من مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرته وهو يستخدم لغة محملة بالكراهية ومعادية للإسلام ضد موظف يعمل داخل عربة طعام في مدينة نيويورك.

وذكرت شبكة سي إن إن، أنه تم القبض على ستيوارت سيلدويتز، 64 عامًا، يوم الأربعاء، بتهم أولية تتعلق بجرائم الكراهية والمطاردة التي تسبب الخوف لشخص آخر، والمطاردة في العمل، وفقًا لشرطة نيويورك.

وقبل الإعلان عن اعتقاله، أكد سيلدوويتز لشبكة "سي إن إن" في رسالة بالبريد الإلكتروني، أنه هو الذي ظهر في مقاطع الفيديو التي سجلها بائع من داخل عربة طعام في الجانب الشرقي من مانهاتن، ويبدو أنها تعود إلى أيام مختلفة، لم تسجل في نفس اليوم.

في مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت هذا الشهر، والتي انتشرت بشكل ضخم، يسخر سلدوويتز من الإسلام، ويسخر من الرجل بشأن وضعه كمواطن في أمريكا، ويتهمه بدعم حماس ويشير إلى "الحرب التي تشنها إسرائيل في فلسطين"، ويقصد هجمات الاحتلال الشرسة على غزة.

ويقول سيلدوويتز للبائع في أحد مقاطع الفيديو: "أنت تدعم قتل الأطفال الصغار"، فيرد البائع قائلاً: "أنت تقتل الأطفال وليس أنا"، ويتطور الأمر وتحدت لهجة سلدويتز ويقول: "إذا قتلنا 4000 طفل فلسطيني، هل تعلم ماذا؟ لم يكن كافيا!".

وكانت إدارة شرطة مدينة نيويورك قد صرحت لشبكة CNN قبل يوم من القبض على سلدويتز، بأن أحد الضباط المسئولين على علم بمقاطع الفيديو، وأن أفراد الشرطة المحلية "يراقبون الوضع".

وتأتي مقاطع الفيديو في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة زيادة "غير مسبوقة" في حوادث التحيز المبلغ عنها ضد العرب والمسلمين منذ أحداث 7 أكتوبر الماضي، وفقًا لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية.

في الوقت نفسه، ارتفعت أيضًا التقارير عن الحوادث المعادية لليهود في جميع أنحاء أمريكا، حيث قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، الشهر الماضي، إن التهديد وصل إلى "مستويات تاريخية"، وأبلغت رابطة مكافحة التشهير عن زيادة بنسبة 388% في الحوادث المبلغ عنها.