شيريهان تدعم القضية الفلسطينية عبر هاشتاج غزة تنتصر

أطلقت الفنانة شيريهان هاشتاج تحت عنوان "غزة تنتصر"، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مستشهدة بالآية القرآنية الكريمة: ‏﴿إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾.

ومنذ اليوم الأول للعدوان الغاشم على فلسطين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتشن شيريهان هجوما ضاريا على الرئيس الأمريكي جو بايدن لموقفه المتخاذل للقضية الفلسطينية، والقتل المتعمد للمدنيين، والمساندة العمياء لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الذي خصته بمنشور طويل، تحت عنوان" الصهاينة أحقر البشر على وجه الأرض"، مشيرة فيه إلى أن إسرائيل دولة إرهابية ونتنياهو مجرم حرب.