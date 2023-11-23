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أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن ألمانيا وإسرائيل وقعتا اتفاق الشراء لنظام الدفاع الجوي "أرو3".

وبهذا التوقيع يكون قد تم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لعملية شراء بقيمة 6ر3 مليار دولار.

وينص العقد على نية إسرائيل بتسليم البطارية الأولى من نظام الدفاع الصاروخي لوزارة الدفاع الألمانية بنهاية عام 2025.

وتوصل البلدان إلى الاتفاق في سبتمبر، بتوقيع وزيري الدفاع بوريس بيستوريوس ويوآف جالانت على خطاب نوايا بهذا الشأن في برلين.

وفي ذلك الحين، قال بيستوريوس إنه "يوم تاريخي لكلا بلدينا بدون مبالغة، إن الغزو الروسي لأوكرانيا أكد على أهمية الدفاع الجوي" بحسب تعبيره.

وفي سبتمبر، قال جالانت إن كلا البلدين "كتبا التاريخ اليوم بتوقيعين بسيطين". مضيفا: "إنها لحظة مؤثرة لكل يهودي بعد حوالي 80 عاما من الهولوكوست".