هآرتس: إطلاق سراح الرهائن من غزة إلى إسرائيل لن يتم قبل يوم الجمعة

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس بأنه لن يتم إطلاق سراح أي من الرهائن من قطاع غزة إلى إسرائيل قبل يوم الجمعة.

وقال المستشار الأمني الإسرائيلي تساحي هنجبي إن إطلاق سراح الرهائن لن يبدأ قبل يوم الجمعة، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية وقناة "إن 12". وكان من المتوقع أن يتم تبادل أول مجموعة من المحتجزين اليوم الخميس.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن هنجبي قوله: "تتقدم المفاوضات لإطلاق سراح رهائننا باستمرار، سيبدأ الإفراج وفقا للاتفاق الأصلي بين الطرفين، وليس قبل يوم الجمعة".

ولم تتضح الأسباب الدقيقة للتأخير في البداية. ووفقا لتقارير، ربما لم يتم الانتهاء بعد من المناقشات بشأن الشروط الدقيقة لوقف إطلاق النار.