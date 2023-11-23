تحرير 38 محضرا تموينيا بمركز ساقلتة في سوهاج

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج، برئاسة أحمد البدري رئيس مركز ومدينة ساقلتة، وبالتنسيق مع إدارة تموين ساقلتة، وإدارة الطب البيطري ومركز شرطة المدينة، ومكتب العمل، حملة تموينية مكبرة للمرور على محلات بيع المواد الغذائية والسلع الأساسية ومحلات الجزارة والمخابز؛ بهدف ضبط الأسعار ومراقبة السلع الغذائية، ومراجعة مخازن وثلاجات حفظ المجمدات، والمواد الغذائية التي يتم تقديمها للمواطنين، والتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط حرصا على صحه وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 38 محضرًا تموينيًا متنوعًا في سوهاج، فضلًا عن إعدام 10 كيلوات لحوم متغيرة الخواص، وتحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال رئيس المدينة، إنه تم المرور على محلات الجملة والقطاعي والنصف جملة والمعارض بنطاق مدينة ساقلتة وقراها، والتأكد من توافر السلع الأساسية الاستراتيجية من زيت وسكر، وأرز، وشاي، والدقيق بتلك المحلات والأسواق التي تم المرور عليها، وأنه لا يوجد أي نقص في تلك السلع الأساسية بالأسواق، ومنافذ البيع وسيجري استمرار أعمال تلك الحملات بشكل مكثف على الأسواق، والمحلات التجارية لبيع المواد الغذائية، والمخابز، ومحلات الجزارة واتخاذ كل الإجراءات القانونية بكل حزم مع المخالفين.