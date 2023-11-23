الأمم المتحدة: حصيلة الاستجابة للنداء العاجل بشأن غزة 190 مليون دولار

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أعلن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 190 مليون دولار؛ استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته بشأن غزة.

وقال المكتب إن المبلغ المدفوع يشكل فقط حوالي 15.5% من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار، مضيفا أن هناك مبلغا إضافيا بقيمة 250 مليون دولار تعهدت به الدول الأعضاء، ما يرفع مستوى التمويل إلى أكثر من 36%.

وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في بداية الشهر الجاري، نداء عاجلا لتنفيذ خطة الاستجابة الخاصة بها لدعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة، ونصف مليون في الضفة الغربية المحتلة.

وتخصص هذه التبرعات لقطاعات الغذاء والصحة والأمن والمأوى والتعليم والحماية والتنسيق وغيرها.

من جهة أخرى، تعتزم الأمم المتحدة وشركاؤها في مجال الصحة إجراء تقييم في مستشفى الأهلي بمدينة غزة.

وقال تقرير صدر عن المكتب الشئون الإنسانية الأممي، إن الزيارة تتضمن توفير الإمدادات الأساسية والمواد الطبية للمساعدة الذاتية.

إلى ذلك، قال التقرير إن الماشية في شمال غزة تواجه خطر المجاعة وخطر الموت بسبب نقص الأعلاف والمياه، فيما يتزايد هجر المحاصيل وتلفها بسبب نقص الوقود اللازم لضخ مياه الري.

وأضاف التقرير أن المزارعين يقومون بذبح حيواناتهم بسبب الحاجة الفورية للغذاء ونقص العلف، ما يشكل "تهديداً إضافياً للأمن الغذائي لأنها تؤدي إلى استنزاف الأصول الإنتاجية".

وشهدت أسعار المواد الغذائية في الأسواق ارتفاعاً غير مسبوق.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت الشهر الماضي 10% مع زيادة الخضروات 32%، والدقيق 65%، والمياه المعدنية 100%.