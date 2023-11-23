مكتب التحقيقات الاتحادي يحقق في انفجار سيارة قرب الحدود الأمريكية- الكندية

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أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي عبر منصة "إكس" اليوم الأربعاء انفجار سيارة على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا قرب شلالات نياجرا.

وكتبت كاثي هاكول حاكمة ولاية نيويورك عبر منصة "إكس" أن الانفجار وقع عند معبر حدودي بين ولاية نيويورك الأمريكية ومقاطعة أونتاريو الكندية.

وذكرت هوكول أن شرطة الولاية تعمل مع فرقة عمليات مكافحة الإرهاب بمكتب التحقيقات الاتحادي "لمراقبة جميع نقاط دخول نيويورك".

ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى وجرحى أو حدوث أضرار حتى الآن.

وذكر المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الاتحادي في مدينة بوفالو أن "هذا الوضع مبهم للغاية، هذا كل ما نستطيع قوله في الوقت الراهن".

وأظهرت صور للمعبر الحدودي حطاما وتواجدا كثيفا للشرطة.