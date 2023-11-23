شعبة الدواجن: نناشد وزارة البترول بتخصيص حصص من السولار لأصحاب المزارع

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن ارتفاع أسعار مستلزمات الدواجن، من شأنه التأثير في أسعار المنتج النهائي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «تحت الشمس»، تقديم الإعلامي أحمد سالم، والمذاع على قناة «الشمس»، مساء الأربعاء، أن سوق الدواجن يشهد حالة من الركود أدت إلى انخفاض الأسعار، موضحا أن سعر كيلو الدجاج الحي في المزرعة 61 جنيها، على الرغم من أن سعر طن العلف 23 ألفا للطن، كما أن متوسط طبق البيض 120 جنيها، ومتوسط سعر الكتكوت 28 جنيها.

وأشار إلى أنه بقدوم فصل الشتاء لا بد من الأخذ في الاعتبار، العمل على منع الأمراض ووقاية الدواجن منها، إلى جانب بحث مستلزمات التدفئة اللازمة للدواجن، منوها بأن عمليات التدفئة تعتمد على السولار، وهناك سعي من قبل بعض أصحاب المزارع بتحويل أنظمة التدفئة من النظام المفتوح إلى المغلق.

ولفت إلى أنه ناشد وزارة البترول بتخصيص حصص من السولار لمزارع الدواجن خلال فصل الشتاء، تجنبا لحدوث أزمات أو خروج بعض المنتجين من المنظومة الإنتاجية، مؤكدا أن الأسعار في سوق الدواجن مستقرة وتغطي فقط تكلفة الإنتاج، ولا يوجد بها مكاسب.