رئيس مياه سيناء يتفقد محطات وآبار مدينة نخل ويستمع للشكاوي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تفقد المهندس خالد مصطفي عزيز رئيس الشركة القابضة لتوزيع المياه والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء محطة تحلية مياه الآبار بمدينة نخل، للاطمئنان علي مدى الجاهزية الفنية ومعدلات الإنتاج بالمحطة.

وخلال المرور الميداني على حي الفرن بمدينة نخل بوسط سيناء، استمع خالد مصطفى لشكاوي وطلبات ومقترحات المواطنين، وتابع توزيع إمدادات المياه بالمدينة.

والتقى رئيس الشركة مع محسن سالم رئيس مجلس مدينة نخل لمناقشة كافة الأمور المتعلقة باستدامة خدمات المياه بالمدينة، كما تطرق اللقاء لبحث وضع خطة بديلة لتوزيع المياه لضمان التوزيع العادل والمستدام وصولا لكافة أحياء المدينة.