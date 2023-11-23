 رئيس مياه سيناء يتفقد محطات وآبار مدينة نخل ويستمع للشكاوي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس مياه سيناء يتفقد محطات وآبار مدينة نخل ويستمع للشكاوي

مصطفى سنجر
نشر في: الخميس 23 نوفمبر 2023 - 3:47 ص | آخر تحديث: الخميس 23 نوفمبر 2023 - 3:47 ص

تفقد المهندس خالد مصطفي عزيز رئيس الشركة القابضة لتوزيع المياه والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء محطة تحلية مياه الآبار بمدينة نخل، للاطمئنان علي مدى الجاهزية الفنية ومعدلات الإنتاج بالمحطة.

وخلال المرور الميداني على حي الفرن بمدينة نخل بوسط سيناء، استمع خالد مصطفى لشكاوي وطلبات ومقترحات المواطنين، وتابع توزيع إمدادات المياه بالمدينة.

والتقى رئيس الشركة مع محسن سالم رئيس مجلس مدينة نخل لمناقشة كافة الأمور المتعلقة باستدامة خدمات المياه بالمدينة، كما تطرق اللقاء لبحث وضع خطة بديلة لتوزيع المياه لضمان التوزيع العادل والمستدام وصولا لكافة أحياء المدينة.


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