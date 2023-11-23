مديرية العمل بالمنيا: نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في القطاع التعليمي

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نظمت إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بمحافظة المنيا، بالاشتراك مع مكتب السلامة والصحة المهنية بالمدينة، فعاليات مبادرة سلامتك تهمنا بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لتوعية العاملين والطلاب بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى المنشآت التعليمية حفاظاً على جميع ارواح العاملين والطلاب والمترددين على المنشآت التعليمية.

وقالت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، إن تلك الفعاليات تاتي ضمن سلسلة من الندوات أطلقتها المديرية داخل منشآت المحافظة في مختلف القطاعات، لتنفيذ توجيهات وزير العمل بتكثيف التوعية والتثقيف والتواجد المستمر داخل كل المنشآت لتطبيق أحكام القانون فيما يخص حماية ورعاية العمال وتوفير مناخ عمل آمن من خلال تطبيق أحكام اشتراطات السلامة والصحة المهنية، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين مختلف الفئات.

وأكدت استمرار نشر تلك الثقافة وتنظيم الندوات بشكل دوري وفق الخطة الموضوعة لحماية المنشآت والممتلكات، بما يضمن تحقيق معدلات أعلى من التنمية.