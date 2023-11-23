الحكومة الفرنسية تستأنف ضد قرار لمنع التخلص من النفايات السامة

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قالت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، إنها ستواصل خططها للتخلص من النفايات السامة في موقع على الحدود الفرنسية الألمانية، رغم الأحكام القضائية المتعددة.

وأعلن وزير البيئة الفرنسي كريستوف بيتشو، اليوم الخميس، أنه سيستأنف قرار المحكمة بوقف التخلص من النفايات في مدفن النفايات المثير للجدل تحت الأرض في ستوكامين بمنطقة الألزاس.

ودفع بيتشو بأن خطة تخزين النفايات السامة بشكل دائم في منجم البوتاس السابق في فيتلسهايم هي الخيار الأكثر صداقة للبيئة.

وأضاف بيتشو أنه سيتم الاتفاق مع السلطات المحلية على إجراء شفاف لإغلاق المنجم لمنع أي خطر لتلوث المياه الجوفية المحلية.

وقضت المحكمة في ستراسبورج قبل أسبوعين بأن استخدام الموقع كموقع دائم للتخلص من النفايات ينتهك القوانين البيئية.

ولا يضمن المشروع إمكانية استرجاع النفايات المخزنة، ولا حماية المياه الجوفية.

وقضت المحاكم ضد المشروع عدة مرات حتى الآن، لكن السلطات المحلية كانت مصممة على تنفيذه.

ومنذ عام 1999، تم تخزين النفايات السامة مثل السيانيد والزرنيخ والزئبق في مكب النفايات، رغم احتجاجات دعاة حماية البيئة ومبادرات المواطنين.