اليونيسف: أطفال غزة دفعوا ثمنا باهظا إثر صراع لا ناقة لهم فيه ولا جمل

قال ممثل منظمة اليونيسف في مصر دكتور جيريمي هوبكنز، إن استشهاد أكثر من 5350 طفلا حتى اليوم في غزة، هو أزمة مروعة وثمن باهظ دفعه الأطفال في صراع لا ناقة لهم فيه ولا جمل.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج «كل الزوايا»، المذاع على قناة «أون»، مساء الخميس، أن الخطوة الأولى المهمة التي يمكن لمنظمة اليونيسف يتخذها تجاه أطفال غزة، هو وقف القتال الآن والأعمال العدائية كافة، مؤكدا أن الأطقم التابعة للمنظمة والموجودة في غزة تعمل هناك في نفس الظروف السيئة؛ من أجل تقديم برامج لهؤلاء الأطفال.

وتابع: «الظروف كانت صعبة في السابق ولكنها أصبحت الآن مروعة، في ظل عمليات القصف ونقص المياه وغياب البيئة الصحية، فهذه هي نفس الظروف التي يمر بها فريق منظمتنا لتقديم برامجهم الآن».

ولفت إلى أن المياه هي أحد أهم المصادر الأساسية للحياة، وفي الأحوال العادية يحصل الأفراد على حوالي 50 لترا يوميا، لأعمال النظافة والغسيل وأيضا الشرب، موضحا أنه في ظل الأحداث الجارية بغزة يحصل كل شخص على أقل من 3 لترات من المياه يوميا.

وأشار إلى أن منظمة اليونيسف تعمل على دعم وتشغيل أحد مصادر المياه القليلة المتبقية حاليا، والتي تعمل الآن وهي محطة تحلية مياه الشرب، مضيفا أنهم يساعدون في استمرار عمل المحطة باستخدام قطع الغيار المحدودة، وبالوقود المتاح، هذا إلى جانب نقلهم للمياه بالشاحنات في أنحاء غزة؛ لخدمة مليون مواطن نصفهم من الأطفال.

https://www.youtube.com/watch?v=qAntfxIf6Lk