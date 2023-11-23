تقرير: صناعة النفط والغاز تواجه لحظة الحقيقة قبل كوب 28

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أفاد تقرير دولي بأن منتجي النفط والغاز يواجهون "لحظة الحقيقة" لتبني تحولا نحو الطاقة النظيفة أو مواصلة تعميق أزمة المناخ.

وأصدرت وكالة الطاقة الدولية تقريرا بشأن مستقبل الوقود الأحفوري وقالت إن منتجي الغاز والنفط يحتاجون لاتخاذ "خيارات حيوية بشأن دورهم في منظومة الطاقة العالمية".

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، صدر التقرير الخاص قبل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُر المناخ (كوب 28) الذي يبدأ في دبي الأسبوع المقبل، ويرسي الأسس التي يجب أن تفعلها الصناعة لتتماشى مع اتفاق باريس.

وقال التقرير إن انبعاثات الصناعة بحاجة للانخفاض بنسبة 60% بحلول 2030 لإبقاء الاحتباس العالمي عند زيادة تبلغ 5ر1 درجة مئوية هي "قاب قوسين أو أدنى"، ويجب تقليص الانبعاثات بنسبة 75 % للوصول إلى هدف صفر انبعاثات بحلول 2050.

وأضاف التقرير أن الاستثمار السنوي البالغ قدره 800 مليار دولار في قطاع النفط والغاز هو ضعف المطلوب للوصول إلى أهداف المناخ بحلول 2030.