بتروبراس البرازيلية تقرر عدم خفض أسعار البنزين

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قالت مصادر مطلعة، إن الحكومة البرازيلية وشركة النفط العملاقة بتروبراس المملوكة للدولة، قررتا عدم خفض أسعار البنزين في الوقت الراهن.

ونقلت صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية عن المصادر القول، إن الحكومة والشركة قررتا الانتظار عدة أيام قبل تعديل أسعار البنزين لتجنب حدوث تباين في الأسعار الداخلية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى اتخاذ قرار الإبقاء على أسعار البنزين دون تغيير خلال اجتماع لممثلي الحكومة والشركة في العاصمة برازيليا اليوم الخميس.

يأتي ذلك في حين قال ألكسندر سيلفيريا وزير المناجم والطاقة البرازيلي في الأسبوع الماضي إن الوقت حان لكي تخفض بتروبراس أسعار الديزل والبنزين ومنتجاتها النفطية الأخرى بعد التراجع الأخير في أسعار النفط الخام وتحسن قيمة الريال البرازيلي.

وقال الوزير إنه يرى أن هناك فرصة لكي يتم خفض سعر الديزل بما بين 32ر0 و42ر0 ريال (06ر0 و08ر0 دولار) لكل لتر وسعرالبنزين بما بين 10ر0 12ر0 ريال لكل لتر.