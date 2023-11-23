محافظ الدقهلية يشهد حفل توزيع مشروعات التمكين الاقتصادي لـ70 أسرة

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مساء الأربعاء، حفل توزيع مشروعات التمكين الاقتصادي لـ70 أسرة من الأسر الأولي بالرعاية عبارة عن مشروعات قروض حسنة بدون فوائد لصالح المشروعات متناهية الصغر، وأكشاك مجهزة بكل البضائع لتوفير مصدر رزق لهذه الأسر، وتوفير فرص عمل لهم بتكلفة إجمالية مليونين و300 ألف جنيه، عبارة عن توزيع 50 قرضًا حسنًا قيمة كل قرض 30 ألف جنيه، منهم 15 ألف جنيه منحة غير مستردة لعدد 50 أسرة، وتسليم 20 كشك مجهزًا بالكامل بالبضائع بقيمة 40 ألف جنيه لكل كشك لعدد 20 أسرة.

وأشار المحافظ، إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، تحولت إلى فلسفة حياة كريمة لتقديم كل أوجه الدعم في مختلف قرى مصر، مؤكدًا أن هذه المبادرة لم تشهدها الدولة على مر تاريخها، وسيسطر التاريخ هذا الإنجاز العظيم بحروف من نور سيتحدث عنه أجيال وأجيال، وسيظل حديث العالم لقرون.

وقال المحافظ: "انبثق من مبادرة حياة كريمة العديد من المبادرات التي أصبحت تبحث عن المواطنين المستحقين في كل شبر في مصر لتقدم لهم الدعم والرعاية الصحية والمجتمعية، وتوفير كل احتياجاتهم بالتعاون مع مؤسسات الدولة كافة".

وأوضح أن الدولة أنفقت 168 مليار جنيه على جميع القطاعات بالدقهلية منهم 122 مليار جنيه مشاريع قومية، و46 مليار جنيه مشاريع متنوعة في 21 قطاعًا منذ تولي الرئيس السيسي منصب رئيس الجمهورية حتى الآن.

وأشار إلى أن ما تم إنفاقه بالدقهلية على كل القطاعات الخدمية خلال 9 سنوات يعادل ما تم إنفاقه عليها منذ تاريخ إنشائها منذ تقسيم مصر إلى محافظات، لافتًا إلى أن الدولة أنفقت 6 مليارات جنيه على مبادرة حياة كريمة بشربين حتى الآن؛ لتوفير جميع الخدمات في قرى شربين، وتغيير وجه الحياة لهم وتلبية احتياجاتهم في جميع القطاعات.