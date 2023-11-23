حسن نصر الله يؤكد خلال لقائه وزير خارجية إيران استعداد المقاومة على جميع الجبهات

التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الخميس، في بيروت، الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وتباحث معه حول الأوضاع في غزة ولبنان.

وبحسب ما نشرته وكالة «فارس» الإيرانية، جرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات في فلسطين ولبنان والمنطقة، والاحتمالات القائمة حول مسار الأحداث والجهود المبذولة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما استعرض الجانبان «المسئوليات الملقاة على عاتق ‏الجميع في هذه المرحلة التاريخية والمصيرية لفلسطين وقضيتها المقدسة وكل المنطقة».

وذكرت فضائية «CNN عربية»، أن نصرالله أكد «استعداد المقاومة على جميع الجبهات»، وذلك وفقا لبيان صدر عن الخارجية الإيرانية.

ووصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى بيروت يوم الأربعاء، في إطار المشاورات حول الوضع في غزة، والجهود المبذولة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة.

والتقى خلال هذه الزيارة بزياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وخليل الحية، رئيس العلاقات العربية الإسلامية ونائب رئيس حركة حماس في غزة، وناقش معهما آخر التطورات في فلسطين.