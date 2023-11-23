 سفينة حربية أمريكية تسقط طائرات درون تم إطلاقها من اليمن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سفينة حربية أمريكية تسقط طائرات درون تم إطلاقها من اليمن

واشنطن - د ب أ
نشر في: الخميس 23 نوفمبر 2023 - 9:39 ص | آخر تحديث: الخميس 23 نوفمبر 2023 - 9:39 ص

أسقطت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية في البحر الأحمر عدة طائرات دون طيار "درون" تم إطلاقها من اليمن، حيث تعهد متمردو الحوثيين المدعومين من إيران بالاستمرار في استهداف إسرائيل لحين انتهاء هجومها في قطاع غزة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن القيادة المركزية الأمريكية قالت مساء أمس الأربعاء في بيان عبر منصة "إكس"، إنه تم إطلاق "عدة طائرات درون هجومية في اتجاه واحد" من مناطق باليمن يسيطر عليها متمردو الحوثي.

وقالت القيادة إن المدمرة توماس هودنر أسقطت طائرة درون أخرى في 15 نوفمبر الجاري كانت "تتجه نحو السفينة".

وكانت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، قد نشرت الأسبوع الماضي، مقطع فيديو لما قالت إنها "عملية عسكرية للاستيلاء على سفينة إسرائيلية" في البحر الأحمر.


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