 صحة غزة تطالب باستثمار الهدنة الإنسانية في تدفق المساعدات الطبية والوقود - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صحة غزة تطالب باستثمار الهدنة الإنسانية في تدفق المساعدات الطبية والوقود


نشر في: الخميس 23 نوفمبر 2023 - 11:36 م | آخر تحديث: الخميس 23 نوفمبر 2023 - 11:36 م
طالب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، كل الجهات باستثمار الهدنة الإنسانية، والمقرر أن تبدأ في السابعة من صباح غد الجمعة، من أجل تدفق المساعدات الطبية والوقود والوفود الطبية وخروج أعداد كبيرة من الجرحى.

كانت مصر وقطر والولايات المتحدة قد توصلت إلى هدنة إنسانية مؤقتة بين حماس وإسرائيل في الحرب بينهما التي بدأت في السابع من الشهر الماضي.

وأعلن ماجد الأنصاري الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، اليوم الخميس، أن الهدنة الإنسانية التي مدتها أربعة أيام ستبدأ في تمام الساعة السابعة من صباح يوم غد الجمعة "وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين في الرابعة من عصر الجمعة وعددهم 13 من النساء والأطفال".

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