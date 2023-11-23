تجديد حبس المتهمين بسرقة سيارة توريدات بها أكثر من مليون جنيه بالهرم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة تجديد حبس 6 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة سيارة إحدى الشركات، بعد أن تتبعوا خط سيرها، بمنطقة الهرم.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استوقفوا السيارة، وادعوا أنهم رجال شرطة، وسرقوا مبلغ مالي قدره "مليون و170 ألف جنيه" من السيارة التي كان يقودها سائق ومرافقه.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من سائق ومرافقه- مقيمان بالبحيرة، بأنه حال استقلالهما سيارة نقل قيادة الأول وبحوزتهما مبلغ مالى من توريدات خاصة بالشركة عملهما بقيمة (مليون و170 ألف جنيه) وسيرهما بدائرة القسم، فوجئا بسيارة "مينى باص" يستقلها "مجهولين" قاموا باستيقافهما وادعوا أنهم رجال شرطة وسرقة المبلغ المالى.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام عن أن وراء إرتكاب الواقعة 6 أشخاص مقيمين بمحافظتى الجيزة والبحيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم "المبلغ المالى المستولى عليه، سيارة مينى باص "بدون لوحات معدنية" وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة حيث استغل أحدهم عمله بالشركة "محاسب" وعلمه بتحركات العاملين والمبالغ المالية، فاتفق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.