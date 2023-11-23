الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا لحزب الله في لبنان

هاجم سلاح الجو الإسرائيلي أهدافا لـ "حزب الله" في لبنان، حسبما ذكر الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرات مقاتلة قصفت بنية تحتية تابعة لحزب الله على الأراضي اللبنانية.

وذكر حزب الله المدعوم من إيران أن خمسة على الأقل من أعضائه قتلوا في الهجوم، وكان من بينهم نجل رئيس كتلة حزب الله البرلمانية في البرلمان اللبناني، محمد رعد.

وكان الشهداء أعضاء في وحدة الرضوان النخبوية التابعة لحزب الله، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من دوائر أمنية لبنانية.

وهناك مخاوف من أن الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس يمكن أن تمتد إلى لبنان، وتقول الحكومة الإسرائيلية إن لحزب الله صلات بحركة حماس التي تحكم غزة.

ومنذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة في 7 أكتوبر، كانت هناك مواجهات مستمرة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله. وهذا أسوأ اندلاع للعنف في المنطقة الحدودية منذ عام 2006 وأثار مخاوف من اندلاع جبهة ثانية في الصراع الحالي.