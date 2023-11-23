تصويت البرلمان التركي على انضمام السويد للناتو لن يحدث خلال اجتماع الحلف الأسبوع المقبل

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لن ينتهي تصديق تركيا على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي "ناتو" بحلول وقت اجتماع وزراء خارجية الناتو الأسبوع المقبل؛ مما يبدد آمال بعض الحلفاء الذين توقعوا الانتهاء من المسألة مع موعد انعقاد الاجتماع.

ووفقا لما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، لم ينته البرلمان التركي من المناقشات بشأن محاولة انضمام السويد لحلف الناتو.

وأفادت مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها، بأن تركيا أبلغت حلفاءها بأنه يجب عدم توقع انتهاء عملية التصديق بحلول موعد الاجتماع الوزاري الذي يبدأ يوم الثلاثاء المقبل في بروكسل.

وكانت لجنة برلمانية تركية، بدأت المناقشة الأولى الأسبوع الماضي بشأن طلب السويد ولكنها أصرت على رؤية خارطة طريق مكتوبة بشأن مكافحة الإرهاب من ستوكهولم قبل إقرار انضمام الدولة الواقعة في القطب الشمالي لـ"الناتو".

وهذا أثار احتمالية حدوث المزيد من التأخير في خطط توسيع الحلف العسكري التي مضى عليها وقتا طويلا بالفعل.

واعتبارا من اليوم الخميس، ليس لدى لجنة شئون الخارجية بالبرلمان أي اجتماع مجدول للأسبوع المقبل.

ويجب أن تصوت كل من اللجنة والبرلمان كاملا لصالح انضمام السويد؛ لتمهيد الطريق أمام نيلها العضوية.