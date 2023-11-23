البرهان ينهي خدمة أربعة وزراء سودانيين ويكلف آخرين خلفا لهم

أصدر رئيس مجلس السيادة الإنتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قرارين بإعتماد، قراري مجلس الوزراء الإنتقالى بشأن إنهاء تكليف أربعة وزراء وتكليف أربعة آخرين خلفا لهم، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا) اليوم الأربعاء.

وتضمن قرار المجلس الوزراء بأنهاء الخدمة كل من:

١- فريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين من مهام وزير الداخلية

٢-محمد سعيد الحلو من مهام وزير العدل

٣- بتول عباس عوض من مهام وزير الصناعة

٤-عبد العاطي احمد عباس من مهام وزير الشؤون الدينية والأوقاف.

ولم يذكر القرار مزيدا من التفاصيل حول أسباب إنهاء التكليف.



و قرار مجلس الوزراء تكليف كل من:-

١- اللواء شرطة خليل باشا سايرين امرقيل - بمهام وزارة الداخلية

٢- معاوية عثمان محمد خير- بمهام وزارة العدل

٣- محاسن علي يعقوب- بمهام وزارة الصناعة

٤- أسامه حسن محمد أحمد - بمهام وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

ويشهد السودان صراعا مسلحا ين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو(حميدتي) للسيطرة على البلاد منذ الخامس عشر من أبريل الماضي.