ورشة عمل لمناقشة مشروع تحسين الجودة بمستشفيات قنا

استضافت الهيئة العامة للتأمين الصحى فرع جنوب الصعيد بقنا، ورشة عمل لمناقشة مشاريع التحسين بإستخدام منهجية كايزن (Kaizen) وأنشطة السلامة، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة قنا والإستعداد لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك في إطار الزيارات الإشرافية الداعمة لمشروع تحسين الجودة وسلامة المرضي بالمستشفيات المصرية (EH-QIPS).

جاء ذلك بحضور كل من السيد تاتينو سان إستشارى المشروع والدكتور عمار فرج المسئول التقنى للمشروع والدكتور عبدالناصر مختار "الميسر الوطنى" للمشروع بمستشفيات الصعيد والدكتورة بسمة زكي مدير إدارة الجودة وأعضاء فريق الجودة بمديرية الشئون الصحية بقنا وفرق الجودة بالمستشفيات المستهدفة بالمشروع (مستشفى قنا العام -مستشفي التأمين الصحى -مستشفى قوص المركزى -مستشفي نجع حمادي. العام ).

وأوضح الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة أن الفريق الياباني ناقش خلال ورشة العمل عرض ومتابعة لما تم تنفيذه من أنشطة نهج إدارة المستشفيات حيث تم الإنتقال من المرحلة الأولي 5S والتى تضمنت تنظيم بيئة العمل والتخلص من الهدر إلى المرحلة الثانية التى تتمثل في مشاريع كايزن الخاصة بتحسين جودة الرعاية الصحية.

وأضاف أن الفريق قام بعدة زيارات ميدانية لمستشفيات قنا العام، مستشفي التأمين الصحى، مستشفي قوص المركزى ومستشفي نجع حمادي العام للتأكد من تنفيذ المرحلة الثانية وتنفيذ أنشطة النهج اليابانى في التحسين وذلك خلال الفترة من ٢٠ وحتي ٢٢ نوفمبر.

وأكد الفريق اليابانى خلال الزيارة على ضرورة إستغلال كافة الفرص لتحسين الأنشطة من خلال إستخدام النهج المعني وذلك لتحسين جودة الرعاية الصحية بالمستشفيات.