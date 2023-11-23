إعلام لبناني: إسرائيل استهدفت بلدة جنوبية بقذائف فسفورية

تعرضت بلدة ميس الجبل جنوب لبنان، اليوم الخميس، لاستهداف بقذائف فوسفورية إسرائيلية، فيما سقطت 12 قذيفة على أطراف بلدة رشاف في الجنوب.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بلدة ميس الجبل (جنوب) بالقذائف الفوسفورية، فيما استهدف أطراف بلدة رشاف (جنوب) بـ12 قذيفة.

الوكالة تابعت أن إسرائيل أطلقت قنابل حارقة على أحراج بلدة علما الشعب في لبنان، وقصف بالمدفعية محيط بلدة مجدل زون وطيرحرفا (جنوب).

وفي وقت سابق من الخميس، أعلن "حزب الله" في بيان، استهداف قاعدة ‌‏"عين زيتيم" الإسرائيلية قرب الحدود بـ48 صاروخ كاتيوشا و"إصابتها إصابة مباشرة"، وفقا لوكالة الأناضول.

وهو ما أكدته إذاعة الجيش الإسرائيلي بقولها إن المناطق الشمالية تعرضت لنحو 50 قذيف في أكبر قصف من لبنان منذ اندلاع جولة المواجهات الراهنة في 8 أكتوبر الماضي.

وبوتيرة يومية منذ ذلك اليوم، يتبادل الجيش الإسرائيلي قصفا متقطعا مع "حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية في لبنان؛ ما خلف قتلى وجرحى على جانبي الحدود.

وتتواصل هذه المواجهات على وقع حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 48 يوما؛ أسفرت عن أكثر من 14 ألفا و532 شهيدا، بينهم ما يزيد عن 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلا عن أكثر من 35 ألف مصاب، نحو 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.