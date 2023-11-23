الآلاف يعلنون تأييدهم للرئيس السيسي في مؤتمر حاشد بالمنيا

شهدت محافظة المنيا أول مؤتمر شعبي حاشد نظمه حزب مستقبل وطن، لإعلان تأييد الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وشهدت شوارع مدينة المنيا، ارتباكًا مروريًا، حيث توافد العشرات من مراكز المحافظة للتجمع بشارع كورنيش النيل بأرض المعارض "باستراحة المحافظة القديمة"، وأعلن المئات تأييدهم لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وحرص المشاركون على رفع علم مصر، وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسماع الأغاني الوطنية، وعرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الرئيس السيسي.

وطالب محمد نشأت، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، جميع الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أطفال ونساء فلسطين ضحايا العدوان الإسرائيلي، معلنًا أن المؤتمر شارك فيه كبار عائلات أسيوط، والقيادات الشعبية والسياسية، وقيادات وأعضاء الحزب، بالإضافة إلى الطوائف الدينية بمراكز المحافظة.

وأضاف نشأت، خلال كلمته في المؤتمر، أن الدولة تشهد تحديات كبيرة تجعلها تحتاج إلى رئيس قوي وأمين مثل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس والمرشح الحالي.

وأشاد بدور الرئيس منذ ثورة 30 يونيو حتى الآن، وجهوده للقضاء على الإرهاب ودفع عجلة التنمية وإقامة المجتمعات الجديدة، ومنها العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى تطوير شبكة الطرق، وحفر قناة السويس الجديدة.