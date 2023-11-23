أسامة الغزالي حرب عن مهاجمة إبراهيم عيسى لحماس: احترم رأيه طالما عن قناعة حتى لو اختلفت معه

قال الدكتور أسامة الغزالي حرب، المفكر السياسي، إنه كان متفائلا بدعوات السلام في السبعينيات، مضيفا: «كنت رافض الأمر في البداية، لكن مع الوقت وبعد ذهاب السادات لإسرائيل بدأت أتفهم أن هناك إقبالا على السلام».

وأوضح خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، تقديم الإعلامي حمدي رزق، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أنه ذهب إلى تل أبيب بعد زيارة السادات لإسرائيل، مع عدد من المفكرين بينهم أسامة الباز، وكان الأمر بالنسبة له مثيرا للغاية، منوها إلى أنه عند زيارته للمسجد الأقصى شعر بالسعادة ولكن لفت انتباهه عدم نظافة الباحة أمام المسجد الأمر الذي أشعره بالضيق خاصة وأن القدس الغربية كانت نظيفة.

وحول اعتذاره عن دعوات التطبيع أو السلام سابقا، أكد: «اعتذاري ليس من أجل أمر عابر، اعتذاري عن حسن ظني في الإسرائيليين، فقدت الأمل في إمكانية السلام معهم في ظل الظروف الحالية، تشككت في إمكانية تنفيذ حل الدولتين»، مشددا على أن ما يحدث ليس سلوك طرف يحتاج إلى السلام.

وأردف أن الأمر بحاجة إلى التأمل لما يحدث، ولمدى جدية إسرائيل في السلام أم أنها راغبة في فرض النفوذ والسيطرة، مشيرا إلى أنه ما زالت هناك تيارات في الداخل الإسرائيلي ما زالت تنادي بالسلام.

وعن مهاجمة بعض الشخصيات المصرية لحركة حماس، وتصفها بأنها حركة إرهابية، أوضح: «طول عمري ضد الإخوان المسلمين، وأزعم أني دارس للصراع العربي الإسرائيلي، وأعلم أن نشأة حماس كانت بمساهمة إسرائيل، لكن جاءت أجيال من حماس تقاتل إسرائيل قتالا حقيقا، ويستشهد منهم، صحيح أنا ضد الإخوان لكن حماس حركة وطنية تدافع عن الشعب الفلسطيني، لا يجوز أن أتجمد عند كونها إخوانية وأنسى أنها تدافع عن الفلسطينيين».

وتابع: «أكرر معارضتي للإخوان، لكن لست ضد حماس أو الشعب الفلسطيني، ما يحدث الآن في غزة والضفة الغربية انتقاما من الشعب الفلسطيني كله وليس حماس فقط، مثل هذه الأصوات المهاجمة للمقاومة تزعجني».

وعن موقف بعض الشخصيات سواء داليا زيادة أو الإعلامي إبراهيم عيسى من المقاومة الفلسطينية، قال: «أحترم جدا إبراهيم عيسى، وأتفهم موقف داليا زيادة، لكني بشكل عام لست من أنصار الوقوف عند أشخاص بعينها، طالما الشخص الذي تقيم موقفه يتحدث عن قناعة، ولست توجهات أخرى مثل تلقى أموالا من جهات معينة، طالما يتحدث عن قناعة أحترمه حتى لو اختلفت معه».