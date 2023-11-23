جمهورية التشيك توسع نطاق الرقابة على الحدود السلوفاكية للحد من الهجرة

صوتت حكومة جمهورية التشيك يوم الأربعاء على تمديد سيطرتها الحالية على الحدود مع سلوفاكيا حتى 3 يناير، في محاولة لمحاربة مهربي البشر.

وتم تنفيذ الإجراءات المؤقتة، التي من المقرر أن تنتهي مساء الخميس، في بداية أكتوبر، وخضع نحو 399 ألف شخص للتفتيش حتى الآن، وفقا لوزارة الداخلية التشيكية.

ومن بين هؤلاء، تم تسجيل 1167 شخصا على أنهم يحاولون عبور الحدود بشكل غير قانوني، وتم اعتقال 56 من المهربين المشتبه بهم، وفقا للوزارة.

وكانت جمهورية التشيك وسلوفاكيا جزءا من منطقة شنجن الأوروبية التي تسمح بحرية الحركة والتنقل فيها بدون تأشيرة منذ عام 2007 وتشتركان في حدود بطول 250 كيلومترا.

وظلت العلاقات بين البلدين وثيقة بعد انهيار تشيكوسلوفاكيا التي شهدت انقسامهما إلى دولتين مستقلتين.