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وافقت 9 شركات لتوزيع وتخزين الوقود والاتحاد الممثل لشركات القطاع في المغرب على دفع 84ر1 مليار درهم (06ر182 مليون دولار) كتعويضات عن القيام بممارسات احتكارية بعد إدانة هذه الشركات بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار.

وقال مجلس التنافسية المعني بمراقبة تطبيق قواعد حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار بالمغرب، في بيان، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الشركات المعنية "يضع نهاية للإجراءات القانونية ضد هذه الشركات واتحادهم المهني".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى التوصل بين الشركات التسع والاتحاد إلى "تسوية تصالحية" وفقا لقانون حرية الأسعار والمنافسة المغربي.

وتعهدت شركات توزيع وتخزين والوقود واتحادها بتحسين التنافسية في سوق الوقود ومنع مخاطر السيطرة على المنافسة.

ولم يكشف مجلس التنافسية عن أسماء الشركات التسع المتورطة في القضية.