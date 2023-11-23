 فصل مسئول حكومي أوكراني من منصبه للاشتباه في تورطه بجريمة فساد - بوابة الشروق
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فصل مسئول حكومي أوكراني من منصبه للاشتباه في تورطه بجريمة فساد

د ب أ
نشر في: الخميس 23 نوفمبر 2023 - 3:10 م | آخر تحديث: الخميس 23 نوفمبر 2023 - 3:10 م

تم فصل يوري شيهول، الرئيس السابق لهيئة الاتصالات الحكومية في أوكرانيا، من منصبه للاشتباه في تورطه في جريمة فساد، وتم حبسه على ذمة التحقيق.

وأمرت المحكمة بحبس شيهول لمدة شهرين، بحسب ما أعلنه المكتب الصحفي لمكتب المدعي العام الخاص لمكافحة الفساد، اليوم الخميس.

وتقرر قيام شيهول بدفع كفالة قدرت بمبلغ 25 مليون هريفنيا أوكرانية (693 ألف دولار).

وقام الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بإقالة شيهول من منصبه كعضو في القيادة العسكرية، في مرسوم رئاسي صدر مساء أمس الأربعاء.

وحل وزير الرقمنة، ميخايلو فيدوروف، محل شيهول في لجنة ممثلي الحكومة والمسئولين العسكريين الذين يتشاور معهم زيلينسكي بشأن إدارة الحرب.

وقبل إقالته، كان شيهول يترأس مكتبا مسؤولا عن حماية الاتصالات وأمن البيانات في الأجهزة الحكومية. ويتهمه مكتب المدعي العام الخاص لمكافحة الفساد ومسئولون آخرون، بتحويل مبلغ 62 مليون هريفنيا أوكرانية، كرشاوى، عند قيامه بشراء برمجيات في عام 2021.


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