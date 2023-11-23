عبد المنعم السعيد: حماس ستظل داخل قطاع غزة حتى إذا هُزمت بالحرب الحالية

قال الدكتور عبد المنعم السعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن الحرب الأخيرة على غزة استندت إلى الجملة الشهيرة للرئيس الراحل عبد الناصر، بأن ما أُخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة.

وأوضح خلال لقاء خاص ببرنامج «المشهد»، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع على قناة «تن»، مساء الأربعاء، أن هناك متحمسين إلى أن إسرائيل ستنهار تقريبا والقوة نجحت، والبعض يرى عكس ذلك في الحرب على غزة حاليا، منوها بأن حماس ستظل موجودة داخل قطاع غزة، حتى إذا هُزمت في الحرب الحالية، بدليل فوزها في الانتخابات التي جرت في قطاع غزة.

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني قد يكون لديه سخط من حماس بسبب إيصالهم إلى الحرب الأخيرة، ولكن لم يتحدث أحد عن هذا الأمر حتى الآن، موضحا أن جميع زعماء العالم ما عدا إسرائيل يتحدثون عن حل الدولتين، وبعض الكتابات في الغرب تتحدث أن حل الدولة الواحدة هو الأمر الواقعي الموجودة انطلاقا من سوق واحد وعملة واحدة وسوق عمل من بين النهر إلى البحر.

وذكر أن الحوار في الوقت الحالي يتناول عن من الذي سيحكم غزة بعد الحرب، منوها بأن هناك رؤية تتحدث عن منح حكم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية سواء بمفردها، أو من خلال دعم عربي أو دولي.