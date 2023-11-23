سيد عبد الحفيظ يوضح الفارق بين كولر وموسيماني

أوضح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، الفارق بين السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الحالي للأهلي، والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدرب السابق للفريق.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أبو ظبي الرياضية»: «موسيماني عملت معه حوالي عامين، وتوجنا معه بألقاب قارية تحديدًا، لقد حصلنا على بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي مرتين وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية أيضًا».

وأضاف: «استمعت بالعمل مع موسيماني، وعلى مستوى إدارة المباريات فهو مدرب عالي عالي عالي جدًا جدًا.. كنت سعيد بالعمل معه، لكن هذه هي كرة القدم، أحيانًا يحدث تغيير للوجوه والأفكار والأسلوب، وهو واحد من المدربين الكبار على مستوى إفريقيا».

وتابع: «مارسيل كولر لديه نفس المؤهلات التي تجعله يكرر تجربة الأسطورة مانويل جوزيه، فهو يهتم بالتفاصيل، ويعمل كثيرًا».

وأتم: «يعمل ليل نهار ويحب أن يعمل بنفسه، وأن يراجع على جميع الأمور.. أتمنى له التوفيق، وفترتي معه كانت جيدة جدًا».