تحرير 275 محضرا تموينيا متنوعا في الدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كل أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.

وقال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن.

وأسفرت عن تحرير 275 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وقرر المحافظ، إحالة كل المحاضر المحررة للنيابة العامة لأعمال شئونها.

وجاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية على مدار أسبوع.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت 12مركزا وحيا، ومدينة بنطاق المحافظة، تضمنت أحياء ومراكز ومدن السنبلاوين، وميت سلسيل والجمالية، وبلقاس ونبروه والمنصورة والمنزلة، وتمي الأمديد، وشربين وميت غمر وأجا وطلخا، حيث تم المرور على 235 مخبزا للتأكد من انتظام العمل بالمخابز.