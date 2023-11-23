صافي الهجرة في المملكة المتحدة يسجل مستوى قياسيا في عام 2022

ذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أن صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة سجل رقما قياسيا جديدا فاق التوقعات السابقة.

وكشفت التقديرات المنقحة الصادرة، عن المكتب أنه حتى ديسمبر 2022، وصل صافي الهجرة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 745 ألف شخص، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وكانت التقديرات السابقة للسنة المنتهية في ديسمبر 2022 تبلغ 606 آلاف شخص، لكن مكتب الإحصاء الوطني عدل منذ ذلك الحين هذا الرقم صعودا في ضوء "الأنماط غير المتوقعة" بسلوك المهاجرين.

وقالت ماجي مورجان من مكتب الإحصاء الوطني، إن أحدث إحصاءات الهجرة لدينا دائما ما تكون مؤقتة وتدعمها افتراضات حول ما إذا كنا نعتقد أن الأشخاص سيبقون لمدة 12 شهرا أو أكثر.

وأظهرت الأرقام الجديدة، أن ما مجموعه 1.18 مليون شخص قد وصلوا إلى المملكة المتحدة في العام المنتهي في يونيو الماضي.

ومن المرجح أن يكون 508 آلاف شخص قد غادروا، مما يجعل صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة عند 672 ألف شخص.

وقال مكتب الإحصاء الوطني، إن معظم الوافدين إلى المملكة المتحدة في العام المنتهي في يونيو الماضي كانوا مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي حيث بلغ عددهم 968 ألفا، يليهم 129 ألفا من الاتحاد الأوروبي و84 ألفا من البريطانيين.

وقال جاي ليندوب من مكتب الإحصاء الوطني: "لقد سجل صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة مستويات قياسية، مدفوعا بارتفاع عدد الوافدين للعمل، وزيادة أعداد الطلاب وسلسلة من الأحداث العالمية".

وأضاف: "قبل الجائحة، كانت الهجرة مستقرة نسبيا ولكن الأنماط والسلوكيات تغيرت بشكل كبير منذ ذلك الحين".