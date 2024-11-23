وزير الخارجية: نعتزم تكثيف جهودنا لعدم استمرار آلة القتل في حصد أرواح الفلسطينيين واللبنانيين

قال بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مصر تعتزم تكثيف جهودها في الفترة المقبلة مع أوروبا والولايات المتحدة للعمل على تكثيف الجهود والضغوط وعدم ترك آلة القتل تستمر في حصد أرواح المدنيين من الشعب الفلسطيني أو اللبناني.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته البوليفية، مساء السبت، أن البديل الوحيد هو الوقف الفوري لإطلاق النار.

وأشار إلى أن أوهام القوة والغطرسة لن تحقق السلام لأي طرف في المنطقة، لكن ما يحقق السلام هو إعادة الحقوق المشروعة لشعوب المنطقة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني.

وشدد الوزير عبد العاطي، على أن تحقيق السلام أيضًا يكون من خلال وقف العدوان واحترام قواعد القانون الدولي.