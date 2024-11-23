وزير الخارجية: أفكار ورؤى للتعاون مع بوليفيا للحصول على معدن الليثيوم

قال بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هناك أفكارًا ورؤى للتعاون المشترك مع بوليفيا للحصول على معدن الليثيوم المستخدم في تصنيع البطاريات الكهربائية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته البوليفية، مساء السبت، أن مصر لديها خطط طموحة وكبيرة لإنتاج السيارات الكهربائية وتصنيع البطاريات الكهربائية التي تعتبر المكون الأساسي للسيارات التي تعمل بالكهرباء.

وأشار إلى أن هذه الأفكار والرؤى تأتي في إطار التعاون بين البلدين، ودعم الخطط المصرية الطموحة في عملية التنقل الذكي والتوسع في استخدام السيارات الكهربائية.

ولفت الوزير عبدالعاطي، إلى أن هذا التعاون يشمل العمل على تلبية الإنتاج المحلي أو التصدير في الفترة المقبلة.