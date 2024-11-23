عبدالمنعم سعيد: بايدن سيستكمل محاولات وقف إطلاق النار في غزة ولبنان

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن يحاول استكمال ما بدأه، من محاولات لوقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب الاحتلال من لبنان في مقابل توقف حزب الله عن العمليات أو يعود إلى ما وراء الليطاني، وبدون أي نية لنقل الأسلحة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة متفقة مع إسرائيل، أن ينتقل حزب الله إلى ما بعد الليطاني، وألا يتجمع هناك أو تصل أسلحة مرة أخرى، وإذا حدث غير ذلك، يكون من حق إسرائيل ضرب حزب الله.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يعتمد على بعض الأشياء المنتقية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وتابع: «لم نقدم نحن كعرب صياغة فلسطينية معقولة أنها تدير الضفة الغربية وغزة حتى هذه اللحظة، بجانب إضفاء الشرعية على حماس كونها مقاومة، وهذا لا يدخل في الفكر الأمريكي أو الأوروبي».

واستكمل: «أي رئيس دولة أو دولة لها سياسة قابلة للتعديل، لكن في ظل الوضع الحالي لدينا فسيكون موقفه وبدون إلحاح في صالح نتنياهو وليست إسرائيل ككل».