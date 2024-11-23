غابت الفنانة مي عز الدين، عن حضور مراسم تشييع جثمان والدتها بكنيسة الملاك ميخائيل في شيراتون، وذلك بسبب تعرضها لحالة انهيار عصبي.

وحرص الفنان تامر حسني وعدد من الفنانين حضور المراسم، والمشاركة في تشييع الجثمان.

ومن الفنانين الذين حرصوا على الحضور هنادي مهنى، وطارق صبري ومهندس الصوت هاني محروس والفنانة إيمي سالم، والفنان أحمد عصام.

وتم منع رجال الإعلام والمصورين من تغطية المراسم من داخل الكنيسة.

يذكر أن والدة الفنانة مي عز الدين رحلت عن عالمنا أمس بعد صراع طويل مع المرض، وحرص عدد كبير من الفنانين تقديم واجب العزاء للفنانة مي عز الدين، خاصة أنه تربطهم بالراحلة علاقة قوية، حيث كانت لا تفارق مي في أي عمل تشارك ببطولته، قبل مرضها.