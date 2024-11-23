رئيس لجنة سيارات الطاقة النظيفة: السوق يشهد ارتفاعا كبيرا فى الطلب على السيارات الكهربائية

• أحمد زين: ارتفاع أسعار الوقود دفعت المواطنين لشراء المركبات الكهربائية

شهدت مبيعات السيارات الكهربائية فى مصر زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، وذلك وفقا لما أكده أحمد زين، رئيس لجنة سيارات الطاقة النظيفة بشعبة السيارات. وأرجع زين هذا الارتفاع الكبير فى الطلب إلى الزيادة المستمرة فى أسعار الوقود، والتى دفعت المستهلكين إلى البحث عن بدائل أكثر اقتصادية وصديقة للبيئة.

وأوضح زين أن حجم الطلب على السيارات الكهربائية قد تضاعف بنسبة 100%، مما يعكس اهتماما متزايدا من جانب المواطنين بالتحول نحو السيارات التى تعمل بالطاقة النظيفة.

وقال زين إن هناك ارتفاعا ملحوظا فى الطلب على نقاط الشحن، مما يؤكد الحاجة إلى زيادة عددها وتوزيعها بشكل استراتيجى لتلبية احتياجات المستخدمين المتزايدة.

وأرجع رئيس اللجنة الارتفاع المستمر فى عدد السيارات الكهربائية إلى العديد من العوامل، أهمها الحوافز الضريبية والجمركية التى تعزز استخدام السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى خطط لبناء بنية تحتية واسعة من محطات الشحن، فضلا عن ازدياد الوعى البيئى حيث تُعد السيارات الكهربائية بديلاً مثاليًا للحد من انبعاثات الكربون.

وتواجه المركبات الكهربائية بعض التحديات أهمها الانتشار على نطاق واسع فى مصر، حيث لا تزال أعداد محطات الشحن محدودة، وهو ما تعمل عليه الحكومة الفترة الحالية من خلال زيادة أعداد تلك المحطات.

وقال زين لـ«الشروق» فى شهر مايو الماضى، إن عدد السيارات الكهربائية، ارتفع إلى 10 آلاف سيارة، مقارنة بنحو 3 آلاف سيارة العام الماضى، مشيرا إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية فى الأقاليم تفوق المدن المركزية، ويعود ذلك بشكل أساسى إلى سهولة تركيب نقاط شحن السيارات فى تلك المناطق.

تعمل الحكومة على توطين صناعة السيارات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وطرحت فى 2022 البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات «AIDP»، الذى سيقدم حوافز إلى مصنعى السيارات بهدف تنمية الصناعات المغذية لها، والحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع الحالية وتنميتها وتشجيع الاستثمارات الجديدة.

وتقطع السيارة الكهربائية مسافة 400 كيلو متر فى الشحنة الواحدة، وسرعتها تصل إلى 150 كيلو/ ساعة، كما أنها سهلة القيادة ومعدلات الأمانة فيها مرتفعة جدا، ومطابقة لكل المواصفات العالمية، كذلك فإن فاتورة مصروفات السيارة الكهربائية أقل من التقليدية، كذلك فإن تلك السيارة صديقة للبيئة، وتقلل من الانبعاثات مما يساهم فى الحفاظ على الصحة العامة.

عانى قطاع السيارات فى مصر خلال العامين الماضيين من نقص المعروض، إلى جانب تراجع حجم الطلب على الشراء بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، فضلا عن تبعيات أزمة وقف الإنتاج عالميا، ووقف الاستيراد محليًا.

عالميا، تتوقع وكالة الطاقة الدولية بيع 17 مليون سيارة كهربائية بنهاية العام 2024، مقارنة بنحو 14 مليون سيارة كهربائية تم بيعها فى 2023، كما تتوقع أيضًا أنه بحلول 2035 ستصبح كل سيارة يتم بيعها على مستوى العالم كهربائية.