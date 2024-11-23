«المركزى» يتوقع انخفاض معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025

توقع البنك المركزى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءًا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمى لقرارات التشديد النقدى والأثر الإيجابى لفترة الأساس.

وقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصرى، فى اجتماعهـا يوم الخميس الماضى، الإبقاء على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25% وعائد الإقراض عند 28.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى وسعر الائتمان والخصم عند 27.75% ، للمرة الخامسة على التوالى.

قال البنك المركزى المصرى إن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

وتظل أسعار السلع الأساسية حسب المركزى عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.

وقال المركزى، إنه على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.

أشار إلى أنه على الجانب المحلى توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثانى من العام نفسه.

وبحسب المركزى تشير توقعات النشاط الاقتصادى للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودى، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولى للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.