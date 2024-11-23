‫متوسط عائد أدوات الدين الحكومية يرتفع لأكثر من 30%

باع البنك المركزى المصرى، خلال آخر عطاءاته الخميس الماضى أذون خزانة بقيمة 73.68 مليار جنيه، لأجل 91 و273 و182 و364 يوما.

وتقدمت المؤسسات، بحسب موقع البنك المركزى، بعدد 218 عرضًا لأجل 182 يوما بقيمة 76.53 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة بلغ 30.98%، وبعدد 67 عرضا لأجل 364 يوما بقيمة 21.86 مليار، طالبة معدل فائدة سجل نحو 29.82%.

كما تقدمت بنحو 49 عرضا بقيمة 33.15 مليار جنيه لأجل 273 يوما، طالبة متوسط معدل فائدة بلغ نحو 30.23%. وتقدمت كذلك بنحو 444 عرضا لأجل 91 يوما، بقيمة 70.93 مليار جنيه. وطلبت متوسط عائد مرجح سجل نحو 30.99.

وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية نحو 183 عرضا لأجل 182 يوما بقيمة 40.39 مليار جنيه، وبمتوسط عائد مرجح 30.21%، و43 عرضا لأجل 364 يوما بقيمة 3.74 مليار، وبمعدل فائدة بلغ نحو 26.24%.

وقبلت وزارة المالية كذلك 15 عرضا لأجل 273 يوما بقيمة 4.67 مليار جنيه، وبمتوسط عائد مرجح سجل نحو 27.99%. ونحو 363 عرضا لأجل 91 يوما، بقيمة 24.88 مليار جنيه، وبمتوسط عائد مرجح سجل نحو 30.65%.

كاتت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـرى قد قررت فى اجتماعهـا الأخير الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وتعتزم وزارة المالية طرح 26 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 542 مليار جنيه فى شهر نوفمبر الجارى، بواقع 16 عطاء أذون بقيمة 480 مليارا و10 عطاءات سندات بقيمة 62 مليارا، وذلك ضمن خطتها لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

ويطرح البنك المركزى، الذى يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة، فى نوفمبر 4 عطاءات أذون خزانة بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 91 يوما، ومثلها لأجل 182 يوما، و4 عطاءات أخرى بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 273 يوما، ومثلها لأجل 364 يوما.