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استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت، عند مستوياتها ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا 3730 جنيها بحسب بيانات شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.

وسجل عيار 18 نحو 3198 جنيها كما سجل عيار 24 نحو 4263 جنيها وسجل الجنيه الذهب 29840 جنيها.

وعالميا ارتفعت أسعار المعدن الأصفر إلى 2700 دولار للمرة الأولى في أكثر من أسبوعين بنهاية تعاملات الجمعة ليحقق الذهب أكبر مكسب أسبوعي منذ ما يقرب من عامين مع زيادة الطلب نتيجة التصعيد الأخير التى شهدته الحرب الروسية الأوكرانية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 2709.24 دولار للأونصة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ السادس من نوفمبر الجاري.