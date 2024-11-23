أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالأمن والاستقرار الذي تنعم به مصر، مشددا أن الأمن نعمة عظيمة لا تقدر بثمن أمام عمليات الإخلاء القسري التي تحدث في لبنان.

وقال خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت : «حمدًا وشكرًا للمولى سبحانه وتعالى على اللي إحنا فيه، الأمن نعمة عظيمة، لو عندك مليارات ولا تسوى شيء قدام أن يطلع واحد يقولك سيب بيتك دلوقتي وأعمل إخلاء بعد 5 دقائق».

وأشار إلى وجود مخطط سابق كان يهدف إلى تحويل سيناء إلى بؤرة إرهاب لاستهداف دولة الاحتلال، معقبا: «ما تشاهدوه في لبنان اليوم؛ كان مخطط له يبقى في مصر على أرض سيناء».

وأضاف أن الهدف من زرع الإرهاب في سيناء كان خلق ميليشيات تشبه تلك الموجودة في غزة ولبنان، حسب وصفه، قائلا: «عندما زرعوا الإرهاب في سيناء كان هدفهم يعملوا ميليشيا تبقى موجودة في مصر، زيها زي اللي في غزة ولبنان ميليشيات تضرب العدو الإسرائيلي، فإسرائيل ترد وندخل في حرب ثانية، كنا إحنا هنعمل إيه حضرتك! كمواطن كنت هتعمل إيه!».

وعلق على إعلان حزب الله إطلاقه ألف صاروخ على إسرائيل، متسائلا عن عدد القتلى في إسرائيل جراء هذه الصواريخ مقارنة بحجم الدمار الذي لحق بلبنان، قائلا:«ألف صاروخ ضربتهم حزب الله على مدار يومين، وكل شوية يقول لك رشقة صاروخية، كام واحد ماتوا في إسرائيل أمام لبنان التي يتم تدميرها».